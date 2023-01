Schopfheim Fünfte Jahreszeit nimmt ihren Lauf

Am Freitag, 20. Januar, laden die „Wilde Wiiber“ um 19.11 Uhr ins SVS-Sportheim zur „Icherede“ unter dem Motto „Die Welt des Sports“.

Am Samstag, 21. Januar, ist um 14.11 Uhr beim Langenauer Rathaus Narrenbaumstellen, eine Woche später (28. Januar) ist um 20 Uhr Lumpenball des Schlattholzzinkens im Narrenkeller. Dort ist am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr auch der Statthalter-Hock. Der Hexenzinken lädt am Samstag, 4. Februar, um 15 Uhr ins Hexenheim zum Kinder-Lumpenball.

Am 11. und 18. Februar stehen mit den beiden Zunftabenden (jeweils ab 20 Uhr, Abendessen ab 18.30 Uhr) in der Stadthalle die Höhepunkte der Saalfasnacht 2023 an.

Und ab „schmutzige Dunschidg“, heuer dem 16. Februar, geht es „voll degege“. Am 16. Februar ist bereits um 8 Uhr Dilldapp-Orden-Verleihung im Narrenkeller, anschließend Fasnacht in den Schulen und Ohmegeldeintreiben. Um 19.33 Uhr formiert sich der Hemdglunki-Umzug auf dem Marktplatz.

Im Anschluss ist Hemdglunki-Treiben in den Gaststätten und im Narrenkeller. Am Fasnachtssonntag, 19. Februar, öffnet um 11.11 Uhr das Narrendorf auf dem Marktplatz. Um 14.11 Uhr zieht der große Fasnachtsumzug durch die Innenstadt. Die Wagen-Prämierung um 16.30 Uhr im Narrendorf und die Fasnachtsparty der Narrenzunft im Narrenkeller schließen sich ans Defilee der Narren von nah und fern an.

Nachtumzug auf historische Art

Am Rosenmontag, 20. Februar, steht der Narresome im Fokus beim Kinderumzug ab 14.11 Uhr durch die Innenstadt und ab 14.33 Uhr beim Kinderball in der Stadthalle. Um 16.11 Uhr öffnet am Rosenmontag das Narrendorf, und ab 19.11 Uhr bewegt sich der vierte historische Nachtumzug durch die Innenstadt. In der Stadthalle ist Narrentreiben mit Musik. Am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, lädt der Schlattholzzinken ab 17 Uhr zum Chuttle-Esse in den Narrenkeller ein, und ab 19.11 Uhr ist am Kronenbrunnen Fasnachtsverbrennung.

Und an Aschermittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr erhält Bürgermeister Dirk Harscher seinen am 11.11. an den Statthalter übergebenen Rathausschlüssel im Rahmen des Heringessens im Narrenkeller und mit dem Aumazinken als Gastgeber zurück.

Mit dem Fasnachtsfeuer bei den sieben Tannen klingt am Samstag, 25. Februar, ab 17.30 Uhr mit dem Sternenzinken als Ausrichter die Fasnacht 2023 in der Markgrafenstadt aus.