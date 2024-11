Schopfheim: Für ein gutes Miteinander

Der Aktionskreis sucht dringend weitere Helferinnen und Helfer. Interessenten finden die Kontaktdaten auf der Homepage des AKI unter www.aki-schopfheim.de.

Am Samstag, 30. November, bietet der AKI an einem Adventsstand vor dem Rewe- Markt unter anderem Selbstgebasteltes, Gebäck und ein Glücksrad an. Am Samstag, 7. November, ist der Verein mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt St. Agathe in Fahrnau vertreten.