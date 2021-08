Schopfheim Für Handel und Gewerbe an vorderster Front

In dieser zweiten Phase seien die Projekte der ersten fortgesetzt worden, etwa die Autoschauen, Sommer- und Herbstmärkte, die zeitweise Organisation des Weihnachtsmarkts und die Gründung von „Fokus Schopfheim“. Vor zehn Jahren habe er den Stab an Martin Bühler und Stefan Klever übergeben, zu denen er immer noch engen Kontakt pflege, so der Jubilar.

Wolfgang Lenz kam am 10. August 1946 als eines von zwei Kindern einer Lörracher Textilarbeiterfamilie zur Welt, ging dort zur Schule und machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach der Bundeswehrzeit sattelte er zum Versicherungskaufmann um und bekam 1972 die Möglichkeit, nach Schopfheim zu wechseln. Dort führte er bis zum Ausscheiden aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 2004 die Lokalagentur eines großen Versicherungskonzerns, die mittlerweile einer seiner beiden Söhne aus erster Ehe weiter führt. Aus zweiter Ehe mit Ehefrau Vera, die er 1991 heiratete, hat Wolfgang Lenz eine Tochter.

Neben seinem Engagement im Beruf und im Gewerbeverein war Wolfgang in der Markgrafenstadt stark präsent – als aktiver Kicker beim SVS und besonders engagiert dort bei den „Alten Herren“, dazu in der Ski-Abteilung der TSG sowie in der Narrenzunft. Diese machte ihn 1990 zum Statthalter – daraus wurden viele Jahre im närrischen Ehrenamt als Zunftabendspieler, Regisseur und Moderator.

Zur Motivation für sein vielfältiges Engagement erklärt Wolfgang Lenz, er habe „der Gemeinschaft in Schopfheim etwas geben wollen.“ Bei allen Konflikten, die es gerade zwischen Gewerbeverein und Stadt auszutragen galt, habe er umgekehrt auch „viel Positives zurück bekommen“, so der Jubilar.

Er freut sich darüber, dass er trotz gesundheitlicher Einschränkungen nach wie vor sportlich unterwegs sein kann, etwa mit dem Fahrrad, mit dem Hund oder „stöckelnd“, wie er Nordic Walking nennt. Und natürlich pflegt er gerne Haus und Garten sowie die Kontakte zu Freunden und Bekannten.