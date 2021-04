Schopfheim Fürs Klima: Pflanzen statt Pflaster

Auf der einen Teilstrecke am Kanal entlang sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, jetzt setzt der Bauhof auf der anderen Seite das Projekt fort. Die Stadt wolle damit auch private Grundstückseigentümer „zur Nachahmung animieren“, betont Brouwer.

Durch die zunehmende Versiegelung von Flächen fließe immer mehr Regenwasser in Bäche und Kanalisation. Das sei besonders in Hinblick auf die zunehmenden Starkregenfälle bedenklich. „Wir haben damit jetzt schon Probleme“, betont der Tiefbau-Fachmann und prophezeit, das werde auch in Zukunft im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz ein großes Thema bleiben.

Insofern helfe „jeder Quadratmeter“, der nicht mehr versiegelt sei. Im Bifig sind es immerhin deren 70 auf jeder Seite des Gewerbekanals. Für das Material (Stellkanten, Pflanzen) habe die Stadt 3500 Euro investiert, so Brouwers. Der Humus stamme vom Aushub aus dem Campus.

Die Arbeit erledigt der Bauhof im Rahmen des laufenden Unterhalts, wie dessen Leiter Stefan Wetzel erläutert. Die Mitarbeiter stecken rund 380 Arbeitsstunden in das Projekt.

Das ist eine Menge, hat aber seinen Grund. Denn die Renaturierung erfolgt fast ausschließlich in Handarbeit, um das Wurzelwerk der Lindenbäume zu schonen, wie Michael Waßmer vom Bauhof erläutert – Schaufel und Harke statt Bagger also.

Eine immergrüne Mischbepflanzung aus Stauden und Berberitzen ersetzt die Pflastersteine. „Das ganze Jahr soll’s blühen“, erläutert Michael Reimann von der Stadtgärtnerei. Die Pflanzen seien natürlich auch bienenfreundlich. Auf ähnliche Weise habe man im Bremt und in Enkenstein bereist Rasenflächen umgewandelt.

Remko Brouwers freut’s, dass der Bauhof mit solchen Projekten zeigen kann, was in ihm steckt. „So was selber zu machen, ist nicht selbstverständlich“, betont er.