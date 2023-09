Schopfheim FVF will oben mitspielen

Neun externe Zugänge und sechs A-Jugendliche ergänzen den Kader in der neuen Saison. Ziel ist es laut Mark Leimgruber, ein besseres Ergebnis zu erzielen als in der Saison 2022/2023, in der die erste Mannschaft Vierter in der Kreisliga B wurde, die zweite Dritter in der Kreisliga C. „Wir wollen mit beiden Mannschaften ganz oben mitspielen“, gab Leimgruber in der Generalversammlung als Ziel aus.