Schopfheim: Gäste feiern die Hits der Klostertaler

Diesmal hatte Wolfgang Sturm („Wolfis Zäpfle-Ranch“) vier Künstler eingeladen. Als Vorband trat der in der Konzertvorschau gar nicht erwähnte Sascha Alexander auf. Er sang einige Lieder seiner Debüt-CD „Danke für alles“, unter anderem „Amore mio“, eine Liebeserklärung an Italien, das „Durbacher Lied“, „Sternennacht von Mykonos“ und ein Medley mit Hits wie „Die kleine Kneipe“, „Du kannst nicht immer 17 sein“ und „Ich war noch niemals in New York“.

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen allerdings die beiden Klostertaler Markus Wolfahrt und Gerhard Tschann. Die Beiden haben 17 Jahre gemeinsam musiziert und gesungen, ehe sich die Formation 2010 auflöste. Beide sind seitdem solo unterwegs, Wolfahrt unter seinem bürgerlichen Namen, Tschann als „Geri der Klostertaler“.