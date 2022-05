Schopfheim Ganze 180 Kilogramm Spargel geschält

Wie Hauri und Wirtevereins-Sprecher Hans Glöggler vom Restaurant Glöggler sagten, sei man aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen heuer nicht in der Lage gewesen, den Spargelschälwettbewerb durchzuziehen.

So wetzten die Wirtinnen und Wirte - in wechselnder Besetzung war ständig ein knappes Dutzend im Einsatz - eben ohne Wettkampfcharakter die Schäler, entledigten 180 Kilogramm 1a-Spargel des Bad Krozinger Erzeugers Fritz Wassmer ihrer Schalen und verkauften das geschälte Edelgemüse mit moderatem Preisaufschlag ans Publikum. Dieses freute sich an der guten, heiteren Stimmung an diesem fast sommerlichen Samstagvormittag genauso wie über Tipps zu passenden Beilagen, deren Rezeptur und einfach gute, nette Gespräche. Zu diesen trug auch bei, dass die Wirte auf besondere Weise Nachhaltigkeit und Kundenfreundlichkeit in Kombination unter Beweis stellten. Das Schälmaterial wanderte nämlich nicht in die Bio-Tonne, sondern wurde vor Ort zur schmackhaften Spargelsuppe gekocht.