Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es im ländlichen Bereich Familienverbünde gebe, in denen Kinder nachmittags noch in Familien betreut würden. In Orten außerhalb der Kernstadt gebe es durchaus eine Nachfrage nach Nachmittagsbetreuung, so Sänger, sie sei aber nicht so hoch wie im Kernstadtbereich, zu dem Sänger auch Fahrnau zählt.