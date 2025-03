Schopfheim: Ganztagsschule: Fokus liegt auf Kernort

Für die Freien Wähler kommentierten Sven-Hendrik Wünsch und Hildegard Pfeifer-Zäh, dass sie mit den Vorschlägen einverstanden seien. Mittelfristig solle dennoch geprüft werden, ob nicht auch an der Grundschule Fahrnau eine Ganztagsbetreuung möglich sei. Jürgen Sänger räumte ein, dass es in Fahrnau derzeit schon eine erhebliche Raumnot gebe. Auch der Außenbereich der Schule biete dort nicht die Freiräume zum Spielen am Nachmittag. In Wiechs ist derzeit eine Gruppe eingerichtet. Es besteht Bedarf für eine zweite. Problematik hier: Die verlässliche Grundschule ist in angemieteten Raumen der evangelischen Kirchengemeinde untergebracht und daher vorerst bis 2027 befristet . Dort müsse eine beständige Lösung gefunden werden.

In Langenau gibt es derzeit zwei Gruppen, wobei eine in der Schule untergebracht ist und eine weitere im Rathaus Langenau, was wegen der Entfernung nicht optimal ist. Dort soll en bei einer Erweiterung der Schule die Räume in den Schulbereich integriert werden. In Gersbach gibt es eine Anfrage für höchstens zwei Kinder. Voraussetzung für die Einrichtung einer Gruppe ist jedoch die verbindliche Anmeldung von mindestens zehn Kindern.