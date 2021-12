Corona-Pandemie Große Impfaktion in der Schopfheimer Stadthalle

Das Diakonische Werk (Seniorenbüro) bietet bei der Terminvereinbarung Hilfe für die Senioren an – am heutigen Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und am Freitag von 13 bis 15 Uhr unter Tel. 07622/69759633. Das Angebot richtet sich allerdings nur an Senioren, die sich selber nicht online anmelden können oder dafür auch im Familien- und Freundkreis keine Unterstützung finden.

Um Menschenansammlungen vor der Stadthalle zu vermeiden und den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten, bitten die Veranstalter die Impfwilligen darum, die vereinbarten Terminzeiten exakt einzuhalten.

Bei der Impfaktion in der Stadthalle an diesem Wochenende soll es indes nicht bleiben. Bürgermeister Dirk Harsche kündigte im Gemeinderat jedenfalls an, dass voraussichtlich ab 15. Dezember im 14 Tage-Rhythmus jeweils mittwochs ein mobiles Impfteam in der Markgrafenstadt Station macht. Dies soll nach Worten des Stadtoberhaupts „bis weit ins nächste Jahr hinein“ der Fall sein.

Terminvergabe: www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de/impfung/