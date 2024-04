Schreckminuten um die Mittagszeit: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Freitag mit Blaulicht und Martinshorn in der Innenstadt unterwegs. Grund war ein Brand in der Feldbergstraße: Auf der Terrasse im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses war offenbar ein Gasgrill in in Brand geraten, berichtet der Einsatzleiter auf Nachfrage unserer Zeitung. Flammen züngelten aus dem Gerät. Das Feuer konnte frühzeitig gelöscht werden, sodass es keinen größeren Schaden anrichten konnte. Warum der Gasgrill anfing zu brennen, ist noch nicht bekannt.