Schopfheim: Geben und Nehmen von Zeit und Talent

So funktioniert die Zeitbank

Das Konzept der Zeitbank plus ähnelt einer echten Bank. Anstelle von einem Sachwert oder Geld wird aber eine Dienstleistung „einbezahlt“, die dann als Zeitguthaben aufbewahrt und bei Bedarf an den Kontoinhaber„ausbezahlt“ wird. Heißt: Einem Mitglied, das eine Stunde leistet, wird eine Stunde gutgeschrieben, für die es dann wiederum die Leistung eines anderen einkaufen kann. So arbeitet beispielsweise jemand eine Stunde im Garten eines Mitglieds – und lässt sich eine Woche später von einem anderen einen Kuchen backen. Es ist ein Geben und Nehmen – nicht nur von Zeit, sondern darüber hinaus auch von Talenten, einer besonderen Fähigkeit oder einfach nur der Gesellschaft.