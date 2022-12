Schopfheim Geben, was andere brauchen

Viele Kinder beschäftigten sich intensiv damit, was am meisten gebraucht wird. So wird berichtet, dass eine Familie es ihren Kindern überließ, was für einen festgelegten Betrag gekauft und gespendet werden sollte. „Ich freue mich, auf diesem Weg auch ein Bewusstsein bei den Kindern zu schaffen. Es fällt schon auch auf, dass es in diesem Jahr deutlich weniger Süßes und viel mehr Grundnahrungsmittel waren“, berichtet Sandra Klinke. Gerade diese werden laut Kris Volker, Geschäftsführer der Schopfheimer Tafel, auch dringend benötigt, da die Zahl der Kunden in diesem Jahr deutlich gestiegen ist.