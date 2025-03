Schopfheim: Geld fließt in den Untergrund

Einen Sonderfall gebe es zudem in Gersbach, wo im Rahmen einer Mauersanierung erst entdeckt worden sei, dass am Bühl eine alte Leitung liegt. Der Zustand der Leitung sei so marode, dass nicht einmal eine Befahrung mit der Kamera möglich gewesen sei. Jetzt sei eine komplette Erneuerung nötig, informierte Brouwer.

Eine Millionen-Investition werde die Erneuerung der Einleitungsstelle Bremt / Grienmatt. Eine weitere teure Baustelle zeichne sich an der Einleitunsstelle Blauenstraße / Belchenstraße ab. Dort müssten 400 Meter Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planungskosten dafür fielen in diesem Jahr an, die Ausführungskosten in den Jahren 2027/28. Es handele sich um ein komplexes Bauvorhaben, da gleichzeitig die Nahwärme, Wasserleitungen und der Radschnellweg verknüpft werden.