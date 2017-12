Schopfheim Geld für Deutschbücher und Hydranten

Schopfheim (mo). Gleich doppelte Freude herrschte im THG: Anlass war die Spendenübergabe von jeweils 1450 Euro an den Helferkreis Asyl in Schopfheim und den Freundeskreis Granja El Ceibo, der die gleichnamige argentinische Einrichtung für Behinderte unterstützt.

Das Geld stammt aus den Einnahmen vom Tag der offenen Tür am THG kurz vor den Sommerferien. Insgesamt kamen dabei 5800 Euro zusammen. Die eine Hälfte kommt den genannten sozialen Zwecke zugute. Die andere fließt in neue Fahrradständer am Gymnasium, ein Projekt, das Eltern initiierten.

Als Spendenempfänger kämen solche Projekte, Vereine oder Einrichtungen in Frage, die etwas mit der Schule zu tun haben und bei denen das Geld zu 100 Prozent dort ankommt, wo es gebraucht wird, erklärte Markus Manfred Jung.

Die argentinische Granja El Ceibo erhielt bereits mehrfach Spendengelder aus Sponsorenläufen am THG. Die Einrichtung versucht sich seit 30 Jahren, behinderten Jugendlichen ein Zuhause zu geben. Richard Blatter, zweiter Vorsitzender des Freundeskreises, bedankte sich für die jahrelange Unterstützung. Durch verschärfte Brandschutzauflagen müssten jetzt vier Hydranten gebaut werden. Höchstwahrscheinlich sei das Geld dafür gedacht.

Für den Helferkreis Asyl war Sigrid Votel zur Spendenübergabe gekommen. Von den ehemals über 200 Helfern seien etwa ein Viertel noch aktiv, berichtete sie. Der Helferkreis habe verschiedene Projekte realisiert, beispielsweise die Fahrradwerkstatt oder den Nähtreff. Hauptanliegen sei jedoch der Sprachunterricht. Mittlerweile könnten sich die Flüchtlinge zwar schon gut verständigen und hätten im Gespräch ihre Scheu verloren. „Es hakt jedoch beim Schreiben“, so Sigrid Votel.

Die Spende des THG komme für Bücher im Deutsch-Unterricht zum Einsatz. Der Bedarf für Nachhilfe sei sehr groß, es fehle indes auch an Helfern dafür. „Wir sind dankbar für jede helfende Hand“, versicherte sie.

THG-Direktorin Claudia Tatsch freute sich, dass die Schule die beiden sozialen Projekte unterstützen kann.

Weitere Informationen: Granja El Ceibo: www.granja.de Spendenkonto IBAN DE61684522900029071461 Helferkreis: www.schopfheim-hilft.de , Spendenkonto über den AK Integration mit Verwendungszweck „Schopfheim hilft“ DE91683515570003228905 Kontakt für Helfer unter der Mailadresse kommunikation@schopfheim-hilft.de