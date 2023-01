Schopfheim Geldstrafe für „Spaziergänger“

So weit, so unstrittig. Um zu klären, was genau der Angeklagte damit zu tun hatte, bedurfte es indes eines gehörigen prozessualen Aufwands – immerhin drei Verhandlungstage waren zur Wahrheitsfindung nötig.

Sein Mandant habe gar nicht gewusst, dass da eine verbotene Versammlung stattfinde, er habe an jenem Montagabend mit seiner Frau nur spazieren gehen wollen, erklärte der Verteidiger. Insofern sei er von der polizeilichen Einkesselung überrumpelt worden und habe versucht, sich durch die Dreierkette am Tor „durchzuschlängeln“.

Angeklagter: „Von Polizeiaktion überrumpelt“

Geschubst und gestoßen hätten die Ordnungshüter, so der Anwalt. Wie die Verletzung der Polizistin zustande kam, wisse keiner so genau, auch nicht die als Zeugen aufgebotenen Kollegen der Beamtin. Deren Aussagen seien widersprüchlich und wenig aussagekräftig gewesen, so der Verteidiger.

Insofern sei sein Mandant vom Vorwurf des tätlichen Angriffs und der vorsätzlichen Körperverletzung freizusprechen.

Dass er an jenem Abend einen anderen Polizisten beleidigt habe, räumte indes auch der Angeklagte ein. Das sei aus einer „emotionalen Situation“ heraus passiert und tue ihm leid. Die Verteidigung hielt in diesem Fall denn auch eine „moderate Geldstrafe“ für angemessen.

Staatsanwalt: "Alle Vorwürfe bestätigt"

Ganz anders stellte sich der Sachverhalt für die Staatsanwaltschaft dar. Die „umfangreiche Beweisaufnahme“ habe alle Vorwürfe bestätigt, gab deren Vertreter zu Protokoll. Der Angeklagte habe keineswegs einen „Lustspaziergang“ unternommen, sondern ganz bewusst an einem ungenehmigten Aufmarsch teilgenommen.

Aus den Zeugenaussagen der drei Beamten gehe eindeutig hervor, dass Umzugsteilnehmer physische Gewalt angewendet hätten, um die Polizeikette zu sprengen. Und die geschädigte Polizistin habe als Verursacher ihrer Verletzung eindeutig den Angeklagten benennen können.

Der Staatsanwalt forderte deshalb für den tätlichen Angriff, die vorsätzliche Körperverletzung und die Beleidigung von Polizeibeamten eine Gesamtgeldstrafe von 4950 Euro (110 Tagessätze à 45 Euro).

Genau so kam es denn auch. Richter Stefan Götz hatte keine Zweifel daran, dass der Angeklagte an jenem Montagabend wusste, was er tat, als er sich trotz des Versammlungsverbots, trotz des massiven Polizeiaufgebots und der unüberhörbaren Lautsprecherdurchsagen den Spaziergängern anschloss. „Sie hätten sich ja auch in die Büsche schlagen können“, hielt er dem 56-Jährigen in seiner Urteilsbegründung vor.

Richter: Angeklagter „wusste, was er tut

Davon, dass der Mann sich auf dem Schulhof durch die Polizeikette habe „durchschlängeln“ wollen, könne keine Rede sein. Videoaufnahmen der Polizei zeigten vielmehr, dass er „sehr geladen“ und mit „dynamischer Kraftanstrengung“ auf die Polizeikette zustürmte und „mindestens zwei Mal“ auf die Beamtin „losgegangen“ sei. Wer mit so großem Kraftaufwand vorgehe, nehme „Verletzungen in Kauf, wenn vielleicht auch nicht mit Vorsatz“, so der Richter.

Er hielt diesen fehlenden Vorsatz dem Angeklagten ebenso zugute wie die Tatsache, dass er nicht vorbestraft und dass er sich bei der verletzten Polizistin und bei dem Kollegen, den er beleidigte, zwischenzeitlich entschuldigt habe. Da der ausgesprochenen Geldstrafe mehr als 90 Tagessätze zugrunde liegen, gilt der Mann nunmehr als vorbestraft.