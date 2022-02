Schopfheim „Gemeinsam etwas erreichen“

Bühne und Brunnen auf dem Marktplatz

Er fragte auch die Jugendparlamentarier, wie sie eine verkehrsfreie Innenstadt gestalten würden. Matthes Schubnell entgegnete ihm, dass er sich mal unter den Jugendlichen umhören wolle, was sie darüber denken.

Bürgermeister Dirk Harscher unterstützt das Anliegen der Initiative: „Es sind durchaus gute Ideen da.“ Seine Aufgabe sei es indes, zwischen den verschiedenen Interessen in der Stadt zu vermitteln.

Die Einzelhändler zum Beispiel hätten kein Interesse an einer autofreien Innenstadt. Ihnen setze der Online-Handel und die Corona-Pandemie zu, die viele Stadtbewohner davon abhält, in den Geschäften zu flanieren. Die Händler fürchteten, dass wenn kein Auto mehr in die Innenstadt fahren darf, niemand mehr in ihre Geschäfte kommt. Deshalb werde es eine autofreie Innenstadt von heute auf morgen nicht geben. „Wir müssen eher behutsam vorgehen“, betonte Harscher.

Zunächst müsse man ohnehin erst einmal ausprobieren, ob die Kunden es akzeptieren würden, wenn sie ihr Auto bei Aldi oder beim Bahnhof abstellen müssen, um von dort einkaufen zu gehen. Zu vermeiden sei, dass die Schopfheimer zum Einkaufen nach Lörrach oder Freiburg fahren, warnte der Bürgermeister.

Er sprach auch davon, dass es Überlegungen gebe, das Rathaus an eine andere Stelle zu platzieren. Dann könne dort, wo jetzt gearbeitet werde, ein gastronomisches Angebot entstehen oder etwas anderes, das die Aufenthaltsqualität erhöhe. Er teilte den Jugendparlamentariern mit, dass im April und Mai eine große Öffentlichkeitsbeteiligung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) stattfindet und ermunterte sie, daran mitzuwirken.

Auch Stadträtin Martina Hinrichs (SPD) forderte die Jugendlichen auf, sich an Entscheidungen in der Stadt zu beteiligen. Die Jugendlichen sollten zu Gemeinderatssitzungen gehen - insbesondere dann, wenn ein Thema auf der Tagesordnung steht, das ihre Interessen betrifft. In diesem Gremium sollten sie auch ihre Meinung äußern.

Lena Ruhnau rief in Erinnerung, dass sich die Jugendparlamentarier durch Spiele kennengelernt hätten. „Außerdem haben wir besprochen, wie eine Sitzung abläuft, wie man ein Protokoll schreibt und wie man eine Tagesordnung aufstellt. Und wir haben Regeln aufgestellt, wie wir miteinander umgehen“, sagte die junge Frau.

Kaufkraft darf nicht abwandern

Justin Mettner, zweiter Vorsitzender des Jugendparlaments, teilte dann noch mit, dass es am 2. und 3. April ein Jupa-Seminar in Fröhnd geben werde. Die „Landeszentrale für politische Bildung“ könne keinen Vertreter zu dieser Lehrveranstaltung entsenden.

Zu Beginn der Sitzung hatte sich Bürgermeister Dirk Harscher seine Amtskette umgelegt, um Abd el Rahman Latigui zu vereidigen.