Schopfheim Gemeinsam geht vieles leichter

Hochkarätig gestaltet war bereits die festliche Eröffnung am Vorabend des Seniorentages im vollbesetzten Kleinen Saal der Stadthalle. Dort überzeugte Festredner Professor Andreas Kruse aus Heidelberg mit einem leidenschaftlichen Vortrag über die „Gestaltung des Lebens im Alter“ und dem Appell an alle seine Zuhörer, „Verantwortung für sich, für andere und fürs Allgemeinwohl“ zu übernehmen.

Gemeinsames Handeln, ehrenamtliche Hilfen und bürgerschaftliches Engagement stand im Mittelpunkt eines Referats, das der Redner selbst mit Einlagen am Klavier auflockerte und das eine Abordnung des Musikvereins Fahrnau insgesamt musikalisch umrahmte.

„Sie haben uns mit ihren Worten wertvolle Impulse gegeben, die wir als Bestandteil unserer Demokratie wertschätzen müssen, um das Potenzial des Altwerdens zu sehen“, dankte Karin Racke im Namen der Diakonie Lörrach und des Seniorenbüros Schopfheim für das herzerfrischende Auftreten des Gastes aus Heidelberg, der natürlich nicht verhehlte, dass jedes Engagement auch gute Rahmenbedingungen sowie Menschen aus allen Generationen benötige, die Lust und Zeit haben, sich einzubringen.

Samstagstrubel in der Stadthalle lockte die Gäste in Scharen an

„Einander brauchen und miteinander in Kontakt zu bleiben“ seien, so Karin Racke, die größten Wünsche gewesen, die die Senioren in einer Umfrage zum Thema „in Würde alt werden“ vor einigen Jahren schon genannt haben. Und auch darauf habe der Referent in aller Deutlichkeit hingewiesen.

Aber nun zurück zum Samstagstrubel, bei dem die Gäste einem sprichwörtlichen Bombardement an Infos ausgesetzt waren, es aber auch an kulinarischen Highlights und an exzellenter Unterhaltung keinesfalls mangelte. Der Tafelladen vis-a-vis hatte seine Türen geöffnet und wurde dann auch ausgiebig unter die Lupe genommen, im Kleinen Saal informierte eine Filmdokumentation über „den langen Abschied“, unter dem an Demenz erkrankte Menschen, aber auch deren Angehörige und Freunde unglaublich zu leiden haben.

Danach lud Bärbel Bauer zum Tanz ein, Reinhold Fetscher belegte – unterstützt und begleitet von seiner Tochter Jessica Fetscher-Dede - mit seinen genialen Wortspielereien, herrlichen Kalauern, Liedern und Geschichten fest: „Mit 70 hat man noch Träume!“. Und die „Knaschtbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger rissen die Fans alemannischer Sangeskunst von den Sitzen und aus den Rollatoren.

Draußen wurden die Besucher von Gruppen wie etwa einem Alphornbläser-Quintett oder den „jungen Stimmen Schopfheims“ mit kleinen Konzerteinlagen unterhalten. Die Royal Rangers versorgten das Publikum vor der Hallentür mit frischen Waffeln. Und drinnen wurden die Gäste vom Verein Dikome mit Kaffee und Kuchen und vom Arbeitskreis Integration mit „eritreischen Asumbusas“ und „georgischen Chinkali“ bei Laune gehalten, während sich der Seniorenrat darauf verständigt hatte, seinen „Kunden“ nach dem Motto „was de Bauer nit kennt…“ Fleischkäse und Kartoffelsalat vorzusetzen.