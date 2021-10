Schopfheim Gemeinsame Holzmacher-Arbeit

Nach einem ersten Wiedereinstieg in die Waldpädagogik in Form eines Beitrags zum kommunalen Ferienspaß-Programm in Schopfheim im Jahr 2019 sei es für ihn nach der Zwangspause 2020 keine Frage gewesen, am Angebot des „Sommerfun 2021“ mitzuwirken, sagte Revierförster Stefan Niefenthaler im Forst oberhalb von Wiechs. An zwei Tagen hieß es dort „Mit dem Förster in den Wald“ für ein gutes Dutzend Kinder aus Schopfheim und Wiechs.