Schopfheim: Gemeinsames Gebet verbindet weltweit

Feier in Schopfheim

Noch viel mehr können Straub-Goetz und Koch erzählen, und so blicken sie gespannt auf den Gebetsabend am 7. März. „Meist kommen Frauen, die schon etwas Lebenserfahrung haben“, sagt Pfarrerin Nina Reichel. „Aber eingeladen sind alle, die Interesse am Land und am gemeinsamen Gebet haben. Auch Männer heißen wir natürlich willkommen. Ich finde es schön, wenn Besucher kommen, die sonst nur wenig Bezug zur Kirche haben.“ Besonders freut sie sich mit dem Team darüber, dass in diesem Jahr auch drei Konfirmandinnen die Treffen mit vorbereiten. In der nächsten Woche geht es ans Einüben der Lieder, die dann mit Gitarrenbegleitung von allen gesungen werden.

Gottesdienst und Feier zum Weltgebetstag am Freitag, 7. März, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus

Der Termin

Weltgebetstag in Schopfheim

Der ökumenische Gottesdienst ist um 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus im großen Saal. Er wird in einem großen Kreis gefeiert. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein mit landestypischen Speisen zum Probieren und Gesprächen an den Tischen. Es gibt eine Kollekte, deren Erlös der Frauenarbeit auf den Cookinseln zugute kommt.