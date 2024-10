Schopfheim: Genossen streben Fusion mit Nachbarn an

Kandidaten in spe

In der Versammlung stellten sich auch die drei Kandidaten vor, die sich innerparteilich darum bewerben, bei der Bundestagswahl 2025 als Wahlkreis-Kandidat der SPD ins Rennen gehen zu dürfen: Julian Wiedmann, Kevin Baumgartner und Leon Intveen. Für alle drei war es der erste Auftritt in einem SPD-Ortsverband, nachdem sie sich vor etwa zwei Wochen der Presseöffentlichkeit vorgestellt haben.

Kevin Baumgartner will sich unter anderem für mehr bezahlbaren Wohnraum einsetzen. „Wir müssen sozial und ökologisch bauen“, sagte er. Leon Intveen ist die Chancengleichheit bei der Bildung und ebenfalls bezahlbarer Wohnraum wichtig. „Leute, die nicht in der Schweiz arbeiten, müssen sich das Wohnen noch leisten können.“ Er will auch die Stellung der Kommunen verbessern: Als Gemeinderat in Grenzach-Wyhlen habe er in den vergangenen zehn Jahren erfahren, dass der Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben zuweist, sie dafür aber nicht ausreichend finanziell unterstützt. Julian Wiedmann findet es bedenklich, dass sich viele Menschen von der Politik abgehängt fühlen und hat sich den Kampf gegen die AfD auf die Fahnen geschrieben. Als wichtiges Thema nannte er die ärztliche Versorgung: Es sei eine Katastrophe, wenn zwischen Anmeldung und Arzttermin sieben Monate vergingen.

In einer Fragerunde fühlten die Schopfheimer Genossen dem Trio unter anderem bei den Themen Waffenlieferungen an die Ukraine, Grenzkontrollen, Auftreten von Olaf Scholz, Gesundheitssystem oder Förderung von Erneuerbaren Energien auf den Zahn. Bei der Nominierungskonferenz am 18. Januar entscheiden die Delegierten, welcher der drei Kandidaten bei der Bundestagswahl für die SPD im hiesigen Wahlbezirk antritt.