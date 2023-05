Schopfheim-Gersbach Ärger-Baustelle erneut Rats-Thema

„Traurige Berühmtheit“

Das Thema brannte Böttger sichtlich unter den Nägeln. Er war der erste, der im Ausschuss das Wort ergriff und einmal mehr anprangerte, wie lange nun schon lamentiert werde – und dass immer noch belastetes Material auf dem Zwischenlager des Wanderparkplatzes an der Einmündung der Landstraße nach Riedichen lagere. Der Parkplatz habe inzwischen eine traurige Berühmtheit erlangt, meinte der BUND-Aktive. Durch die exponierte Lage des Parkplatzes könnten gefährliche Substanzen aus dem Straßenfräsmaterial zu beiden Seiten des Höhenzuges ungehindert in den Boden sickern, zur einen Seite in eine Weide, zur anderen Seite womöglich in ein Wasserschutzgebiet.

Fläche renaturieren

Böttger machte sich Gedanken, wie man den Parkplatz langfristig verbessern könne und regte an, die Asphaltfläche zu entsiegeln und zu renaturieren. Die Stadt könne hierfür Mittel für ein Renaturierungsprogramm akquirieren. „Dadurch könnte in Zukunft die Gefährlichkeit der Nutzung verhindert und auch der optische Eindruck verbessert werden“, so Böttger.