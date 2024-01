Schopfheim-Gersbach: Ein Rückblick mit Licht und Schatten

Breitband und Baustelle

Unerfreulich fand der Ortsvorsteher im Jahresrückblick den Dauerbrenner Breitbandausbau und die skandalöse Baustelle in Schlechtbach. Sie treibe noch heute die Zornesröte in die Gesichter der Gersbacher. Monatelange Verzögerungen, endlose Ampel-Rot-Phasen, dazu Umweltbelastungen und zu allem Übel ein Autounfall in der Baustelle bleiben nachhaltig in schlechter Erinnerung. Als „Tragödie“ bezeichnete Falk die Entwicklung beim stark dezimierten Wisent-Gehege. Aktuell zeichnet sich allerdings eine positive Wende ab. Ein potenzieller Investor aus dem Dorf will die beiden verbliebenen Tiere nicht nur übernehmen, sondern den Bestand sogar wieder erhöhen. Knackpunkt ist der 20 Jahre alte Zaun, der erneuert werden muss. Noch in diesem Monat solle in einem Gespräch geklärt werden, ob es eine Perspektive für die Wisente in Gersbach gibt.

Deutliche Kritik meldete Falk an den Ausgleichsleistungen für die Windkraftanlagen an. An der Gemeinde scheinen die zustehenden Gelder vorbei zu gehen. Von einstmals 550 000 Euro sind bereits 200 000 Euro für Gerichtsverfahren und Planungsausgaben verloren. Jetzt soll Gersbach gezwungen werden, 200 000 Euro in noch mehr Borstgras zu investieren. Dabei möchte Falk den Kindergarten und die Schule, den Musikverein und den Kraftsportverein unterstützen. Da es Stillstand auch beim Teich-Projekt Brunnmatt gibt, droht schlimmstenfalls sogar ein Totalverlust der Fördergelder wegen Fristablaufs.