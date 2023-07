Schopfheim-Gersbach Gersbacher wollen schnelles Internet

Keine Panikmache

„Diese Stoffe sind in der Welt, wir müssen damit umgehen. Sie treten beim Leitungs- und Straßenbau regelmäßig auf. Dieser Umgang ist klar geregelt.“ Ihm ist es wichtig, dass die „Drei-Phasen-Ampel“ so schnell wie möglich verschwindet. Einige Bürger beklagen lange Wartezeichen an den Ampeln.

Ampel soll verschwinden

Kempf kündigte zum weiteren Ausbau in Gersbach an, dass die Infrastruktur für Glasfaser im Abschnitt Ende Rauschbachstraße bis Fetzenbach mit neuen Stromleitungen mitgelegt werde. Man werde sich hier in der Planung die nötige Zeit nehmen, um zum Beispiel alternative Verlegemethoden zu prüfen. Breitband verlegt würde auch ab Herbst im Abschnitt von Atzenbach bis Schlechtbach und anschließend auch in den Nebenstraßen von Gersbach. Bei letzterem Bereich sei noch unklar, wann dies geschehen könne. Sicher sei, dass jedes Haus an das schnelle Internet angeschlossen werde.

Technischer Beigeordneter Thomas Schmitz bedauerte die Situation und betonte, dass alle an einem Strang zögen, um die „Kuh vom Eis zu kriegen“. Er führte an, dass der direkte Austausch zwischen Stadt, Zweckverband Breitband und Planern vor den Coronajahren besser gewesen sei. Es habe auch Personalwechsel gegeben. „Es ist jetzt notwendig, genau zu schauen, wie wir in Zukunft wieder besser zusammenarbeiten können, um solche Probleme zu vermeiden.“

Der Zweckverband Breitband hat die Priorität die „grauen Flecken“ zu bearbeiten. Grauer Fleck bedeutet, dass man einen VDSL-Standard hat (100 Mbit). Auch der Hauptort Gersbach gehört in die Kategorie „grauer Fleck“. „Ende des Jahres wissen wir, ob wir eine Förderung bekommen für die grauen Flecken im Landkreis Lörrach“, sagte Kempf.