Schopfheim-Gersbach Stets im Einsatz für die Allgemeinheit

Der Jubilar ist ein Gersbacher durch und durch, wurde im heutigen Höhenstadtteil Schopfheims am 19. April 1943 als eines von sieben Kindern einer Bauersfamilie geboren. Auf dem elterlichen Bauernhof in der Rauschbachstraße wuchs er auf, besuchte acht Jahre lang die Volksschule in Gersbach und danach drei Jahre die Höhere Handelsschule in Schopfheim. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Schopfheimer Maschinenfabrik Karl Wittig, wo er sich in 46 Arbeitsjahren vom Auszubildenden über den Sachbearbeiter bis zum Prokuristen hocharbeitete.

Stolze Ehrenamts-Bilanz

Als Mensch mit klarem sozialen Gewissen war Horst Sutter beim Unternehmen Wittig, das mehrfach den Besitzer und damit auch Namen wechselte, einige Jahre Betriebsratsvorsitzender. Vor allem aber sein Privatleben in Gersbach wie in Schopfheim war und ist immer noch vom Ehrenamt und damit dem Einsatz für die Allgemeinheit geprägt. „Ich habe seit meinem 17. Geburtstag, also in 63 Jahren meines Lebens, 54 Funktionen in 36 Organisationen und Vereinen bekleidet“, legt der Jubilar eine stolze Bilanz vor.