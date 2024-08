Schopfheim: Geschätztes Urgestein verlässt die KSS

Seit 1986 an der KSS

Angelika Boehme kam 1986 – in einer Zeit, da ausgebildete Gymnasiallehrkräfte kaum eine Chance auf eine Anstellung hatten – als sogenannte „Nebenlehrerin“ in den Fächern Deutsch und Englisch an die KSS und wurde dank der Unterstützung des damaligen Schulleiters Friedl nach einem Jahr in den Schuldienst übernommen.

Über den Unterricht hinaus

Schnell sei ihr klar geworden, dass eine Tätigkeit im beruflichen Schulwesen eine durchaus reizvolle Alternative war und dass es viele Möglichkeiten gab, sich zu engagieren, heißt es in der Mitteilung der Schule. „Es lag ihr sehr am Herzen, ihre Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern und ihnen einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen.“ Neben dem Unterricht standen deshalb auch häufig Projekte, Theater- und Museumsbesuche, Klassenfahrten und Exkursionen auf dem Programm, die den sozialen Zusammenhalt förderten und die Lebenskompetenz stärkten.