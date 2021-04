Schopfheim Gestaltungs- und Nutzungskonzept wird auch gewichtet

Allerdings will die Stadtverwaltung, dass sich der Käufer an einige Auflagen hält. So ist von den Kaufinteressenten ein detailliertes Gestaltungs- und Nutzungskonzept im Sinne der Stärkung der Innenstadt als zentraler Treffpunkt und Kommunikationsort vorzulegen. Die Stadt will sich denn auch vorbehalten, so der Gemeinderat zustimmt, nicht allein das höchste Gebot zum Ausschlag für die Entscheidung zu machen, sondern auch das vorgelegte Gestaltungs- und Nutzungskonzept in die Bewertung miteinzubeziehen und entsprechend zu gewichten. Zudem soll der Verkauf auf notarieller Ebene erst dann über die Bühne gehen, wenn der Gemeinderat über die Vergabe an einen Bewerber entschieden hat.

Als weitere Bedingungen für den Verkauf der Uehlin-Häuser schlägt die Stadtverwaltung wie ebenfalls schon angekündigt vor, an der Außenseite des Eckgebäudes eine Tafel anzubringen, die an das Wirken von Johann Georg Uehlin und die Gründung der ersten Zeitung in der Region im Jahr 1864 erinnert. Darüber hinaus soll eine historische Druckmaschine als städtische Dauerleihgabe „in öffentlichen Räumlichkeiten“ aufgestellt werden.

Laut Stadtverwaltung können die Gebäude für Einzelhandel, Dienstleistungen, kulturelle Einrichtungen, Gastronomie und Wohnungen genutzt werden. Vergnügungsstätten sind ausgeschlossen.

Im Exposé zum vorgesehenen Verkauf des Uehlin-Areals hebt die Stadt hervor, aus heimatgeschichtlichen Gründen ein „starkes Interesse“ an einer Würdigung von Werk und Wirken Johann Georg Uehlins zu haben, und zwar sowohl bei Abbbruch und Neubau des Eckgebäudes als auch bei Erhalt und Instandsetzung.

Uehlin hatte den „Statthalter von Schopfheim“ herausgegeben, der später in „Markgräfler Tagblatt“ – der Name unserer Zeitung – umbenannt wurde. Uehlin habe als Verleger und Druckereibesitzer eine glückliche Hand bewiesen und als Redakteur seiner eigenen Lokalzeitung – auch durch das Schreiben von Gedichten – erfolgreich gewirkt. hält die Stadtverwaltung fest.