Schopfheim Gleich zwei Spenden für die Tafel

Spende des VdK

Anlass für die Spende des VdK war das eigene Jubiläum, das der Verband nutzte, um anderen Institutionen in der Umgebung Gutes zu tun: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens verteilte der Kreisverband insgesamt 7500 Euro an zehn Einrichtungen – darunter eben die Schopfheimer Tafel. VdK-Vorstandsmitglied Erhard Schöpflin übergab den symbolischen Scheck an Horst Sutter, Schatzmeister des Tafel-Fördervereins. Weitere Organisationen, die mit einer Spende von 750 Euro bedacht wurden, waren unter anderem die Tafeln in Rheinfelden und Lörrach/Weil, das Kleinwiesentäler Projekt „Im Tal leben – im Tal bleiben“, sowie Frauenhaus und -beratungsstelle in Lörrach.