Ein gut besuchter Freiluftgottesdienst fand am Sonntag auf dem Hohen Flum in Wiechs statt. Pfarrer Martin Schmitthenner nahm in seiner Predigt den blauen Himmel und die Wolken in den Blick. Wolken spielen auch in der Bibel eine große Rolle und als Symbol im Leben der Menschen, in dem es nicht nur Sonnenschein gibt. Aber Wolken bringen auch das dringend benötigte Lebensmittel Wasser, vor allen in diesen sonnigen und heißen Tagen. Musikalisch wirkten die Bläser Wiechs mit unter der Leitung von Markus Hauri. Foto: zVg