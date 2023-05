Schopfheim Gottesdienst unter Palmen

Anreise mit Aufwand

Ende März startete die Gruppe ihre dreiwöchige Reise. Abwechslungsreiche, spannende und überraschende Tage lagen vor den Teilnehmern. Wertvolle Dienste leistete dabei der große Erfahrungsschatz von Reiseführerin Schaupp: Sie reiste nun bereits zum elften Mal in die Region und kann sich auf indonesisch verständigen. Vom Flughafen Zürich aus ging es über Dubai in die indonesische Hauptstadt Jakarta; innerhalb Indonesiens führte ein weiterer Flug nach Kendari, Hauptstadt der Provinz Sulawesi Tenggara. Die Hinreise nötigte den Besuchern viel Geduld ab: Gestartet am 31. März, erreichte die Gruppe ihr Ziel zwei volle Tage später. Auch aufgrund des Klimas war eine Umgewöhnung erforderlich: Es herrschte 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und 30 Grad Außentemperatur.

Predigt mit Übersetzung

Abgeholt wurde die Gruppe von Bischof Sambira von Kendari höchstpersönlich mit dem Geländewagen. Pfarrer Schmitthenner wurde noch am gleichen Tag, dem Palmsonntag, aufgefordert, eine Predigt zu halten, die in die Volkssprache übersetzt wurde. Er predigte in einem ausgeliehenen weißen Talar über Jesus und seinen Einzug in Jerusalem.

Für den weiteren Verlauf hatten die Gastgeber ein volles Programm organisiert, darunter Besichtigungen, gemeinsame Gottesdienste, Gespräche mit Gemeindegruppen und Besuche von Projekten.

Miteinander der Religionen

Pfarrer Martin Schmitthenner stellt fest: „Indonesien ist ein größtenteils islamisches Land, dennoch läuft dort ein recht gutes Miteinander der Religionen.“ Neben jeder Kirche stehe eine Moschee. Das Christentum erlebten die Gäste als ausgesprochen lebendig. So besuchte man in der Region um Kendari einen Karfreitags-Gottesdienst mit rund 500 Besuchern. Dieser konnte über drei Stunden hinweg gefeiert werden, ohne dass er vom Muezzin der benachbarten Moschee unterbrochen wurde – direkt beim Auszug der Liturgen aus der Kirche schallte es dann aus der Moschee herüber.

Weiterreise mit Hürden

Die zweite Besuchswoche führte mit dem Flugzeug weiter ins Toraja-Bergland – ein Flug mit Hindernissen, erinnern sich die Teilnehmer: Wegen des Rückenwinds konnte der anvisierte Landeplatz nicht angeflogen werden; nach zwei Versuchen brach der Pilot die Landung ab und flog zurück nach Makassar. Mit Hilfe eines Mitarbeiters der evangelischen Kirche Baden, Erasmus Hariawang, wurde umdisponiert – und aus 50 Minuten geplantem Flug wurde eine Fahrt im Kleinbus über neun Stunden, inklusive reichlich Schlaglöchern und Kurven. Im Toraja-Land standen weitere Besichtigungen rund um das Thema Landwirtschaft auf dem Programm. Besucht wurde ein Museumsdorf und eine Beerdigung mit Tieropfer bei der angrenzenden Begräbnisstelle.

Besuch in Bali

Ein weiterer Reisetag führte vom abgelegenen Toraja-Bergland zum Strandtourismus nach Bali. Dort wird ein „klassischer“ Hinduismus gelebt; das Christentum indes konnte erst 1931 Fuß fassen – und integrierte die hergebrachte Kultur in ihre Glaubensausübung. So wurden im Kirchenbau Elemente balinesischer Tempel übernommen, auch balinesische Musik und Tanz werden im Gottesdienst praktiziert.

Fazit

Im Rückblick auf ihre Erlebnisse ist sich die Schopfheimer Gruppe einig: Es waren äußerst anstrengende, vor allem aber bereichernde Tage, in denen die verschiedenen Realitäten des Christentums hautnah erlebt werden konnten. In Erinnerung bleibt vor allem auch das warme Willkommen, das die evangelische Gemeinde ihren Gästen bereitete.

Weitere Impressionen und Fotos unter www.ekiba.de>infothek