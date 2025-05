Schopfheim: Gratistag als Dankeschön an treue Comicfans

Selbstverständlich sind auch jung gebliebene Leser willkommen, sich diese kostenlosen Comic-Schätze zu sichern. So funktioniert es: Am Samstag, 10. Mai, können Comic-Fans während der Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr in die Stadtbibliothek kommen und zwei der begehrten Gratis-Comics ihrer Wahl aussuchen und mit nach Hause nehmen. Wichtig: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Es lohnt sich also, pünktlich zu sein. Die Stadtbibliothek Schopfheim freut sich auf zahlreiche Besucher und einen bunten Gratis-Comic-Tag, heißt es abschließend in der Mitteilung.