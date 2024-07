Schopfheim: Grönland-Rückkehrer sorgen für Furore

15 000 Lachse eingesetzt

Wichtiger Teil des Wiederansiedlungsprojektes ist das regelmäßige Einsetzen von Lach-Nachwuchs in den heimischen Gewässern. In diese Mission entließen Bruno Imbery, Thomas Walter und Peter Engler vom Angelsportverein Schopfheim (ASV) am Mittwochabend insgesamt 5000 kleine Lachse oberhalb der Brücke Ehner-Fahrnau in die Wiese. In Tegernau setzten sie 5000 Lachse in die Kleine Wiese, weitere 4500 waren es an der Wiese in Maulburg. Insgesamt bevölkern nun also knapp 15 000 neue Minilachse die beiden Flüsse auf dieser Höhe des Wiesentals.

Aufbruch Richtung Norden

Der Lachsbesatz ist für die Akteure mit viel Aufwand und einigen Kosten verbunden – und ein langwieriges Geschäft. Die hiesigen Angler kaufen Eier, bringen sie zu ihrer Aufzuchtstation nach Enkenstein und setzen die geschlüpften, bis zu sechs Zentimeter langen Jungtiere dann in das Fließgewässer aus. Die Verweildauer in der Wiese ist unterschiedlich. „Manche bleiben ein, manche zwei Jahre“, sagt Imbery. Es kann aber auch sein, dass Tiere bis zu vier Jahre im Gewässer bleiben und sich dann erst auf Wanderschaft wies- und rheinauf in Richtung Nordatlantik machen. Läuft es nach Plan, kehren die Lachse ein paar Jahre später als ausgewachsene meterlange Elterntiere hierher zurück, um ihren eigenen Nachwuchs in der alten Heimat abzulegen. Ziel sei es, den Lachs in den hiesigen Gewässern wieder heimisch werden zu lassen.

Großer Aufwand

Der Lachsbestand soll so stabilisiert werden, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, Jungtiere in die Wiese einzubringen. „Es wäre toll, wenn der Lachs zurückkommt“, flankiert Peter Engler, Schriftführer des Angelsportvereins.