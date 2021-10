Schopfheim Große literarische Kontraste im Gewölbekeller

Originäre Kinderbücher auf Alemannisch gibt es nur wenige. Horstmann hat nicht nur Janosch in Mundart übertragen und aus dem Kinderbuchklassiker „Oh, wie schön ist Panama“ eine Dialektfassung erstellt, sie hat auch ihre ursprüngliche „Spinnlikind“-Erzählung weitergesponnen. Aus der kleinen Geschichte ist ein richtiges Buch entstanden.

Carola Horstmann hat aber auch Jacques Brel übersetzt und an dem Abend schön musikalisiert vorgetragen. Schon 2011 erschien von ihr der Gedichtband „däsche us Schnee“, aus dem sie Kostproben vortrug.

Kindheit und Dialekt“, so die Autorin, „sind nicht voneinander zu trennen“. In ihren alemannischen Geschichten, nachdenklichen Texten aus der Kindheit, hält sie den Dialekt am Leben.

Karlheinz Kluge ist auch ein famoser Geschichtenerzähler, der Johann Peter Hebels „Unverhofftes Wiedersehen“ für den „Goldstandard des Erzählens“ hält. Er schreibt Kurzgeschichten und verbindet gerne Geschichten mit Geschichte.

Manches, was er im Gewölbekeller vortrug, war eine Rückbesinnung auf sich selbst, handelte von seiner Mutter, die Krieg und Flucht aus Ostpreußen über das Frische Haff erlebt hat und viel darüber sprach. Es sind persönliche Erinnerungen und Erfahrungen, an denen Kluge seine Zuhörer teilhaben lässt.

In einer Erzählung, die zwischen zwei berühmten Weltromanen – darunter „Schlachthof 5“ über den Untergang Dresdens 1945 durch Luftangriffe – oszilliert, ist der Autor der Ich-Erzähler selber. Die Fluchtgeschichte seiner Familie lässt ihn nach eigenen Worten nicht los, und auch sein Schreiben kreist darum.

Biografischer Natur waren auch die Erlebnisse mit seinem Vater und bei Ausflugsfahrten mit dem VW-Käfer. Man merkte: Karlheinz Kluge ist unterwegs in Geschichten. „Es gab noch nie so viel zu erzählen“, war folglich auch seine Schlussbemerkung, die er an das Publikum richtete.

An das Stichwort „Erzählungen“ knüpfte Volker Habermaier in seinem Schlusswort an, das vieldeutig, aber doch wohl auf den Neustart Kultur bezogen war: „Wir haben uns viel erzählen lassen in den vergangenen Monaten, aber selber wenig erzählen können. Holen Sie das nach!“