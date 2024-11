Schopfheim: Großer Engpass bei Sprachkursen

Zahlen auf „hohem Niveau“

Zuvor hatte Zahn im Ausschuss Gelegenheit, die aktuelle Flüchtlingssituation in Schopfheim darzustellen. Bürgermeister Dirk Harscher interessierte, wie angespannt die Lage aktuell ist. Zahn sprach von 40 bis 80 neuen Flüchtlingen im Landkreis pro Monat. Die Situation sei aktuell „nicht dramatisch“, aber die Flüchtlingszahlen blieben „auf hohem Niveau“, so der Caritas-Beauftragte. Die Lage werde sich aufgrund der globalen Situation auch nicht ändern, so seine Einschätzung.

Hindernis für Integration

Ein Großteil der derzeitigen Flüchtlinge komme aus Syrien. Diese hätten eine gute Chance anerkannt zu werden. Auf Nachfrage aus dem Gremium berichtete Zahn, dass es aktuell große Engpässe bei der Vermittlung von Sprachkursen gebe. Das erschwere die Integration der Flüchtlinge. So biete die Volkshochschule Schopfheim überhaupt keine Sprachkurse für diese Klientel an, weil es an Personal und Kapazität fehle. Die Caritas berichtet, dass Flüchtlinge nach Anmeldung zum Teil nach einem Jahr noch immer auf ein Kursangebot warten. Dabei sei der Deutschkurs das Tor zur Integration. Das A2-Niveau ist Voraussetzung für die Erteilung der künftigen Aufenthaltstitel.