Schopfheim Grün wechselt den Besitzer

Schopfheim-Eichen. Zur dritten Pflanzentauschbörse fanden wieder zahlreiche Pflanzeninteressierte den Weg zur Hülschenmatthalle in Eichen. Am letzten Markttag in Eichen gab es neben dem normalen Angebot der Marktbeschicker nun zum dritten Mal ein großes Angebot an verschiedenen Pflanzen, Wurzeln, Zwiebeln und Samen.

Viele Pflanzenfreunde hatten rechtzeitig gesammelt und brachten übrige Pflanzen, teilweise liebevoll beschriftet, mit und freuten sich über anderes Grünzeug, das sie mitnehmen konnten. Besucher, die im Garten oder in der Wohnung noch einen freien Platz hatten, konnten sich kostenlos bedienen.

Oft kam es zu Gesprächen, um welche Pflanzen es sich handelt, wobei manchmal nur ein Fachbuch weiter half, zum Beispiel beim Chinesischen Bleiwurz. Aber auch der gesundheitliche und kulinarische Aspekt kam nicht zu kurz. So konnte man erfahren, welche Pflanzen der Gesundheit dienen oder welche man in der Küche verwenden kann.

Vielen war etwa nicht bekannt, dass die Blüten von Dahlien oder Taglilien essbar sind.

Die Besucher und die beiden Organisatorinnen, Gertrud Koch und Siegrid Brutschin, waren mit dem erfolgreichen Verlauf der Pflanzentauschbörse sehr zufrieden, so dass es nächstes Jahr eine Wiederholung geben wird.