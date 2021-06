Schopfheim Grüne: „Klare Erpressung“ für 300 000 Euro

Auf dieser Fläche sollte einmal eine zweite Wiesen-Kindertagesstätte entstehen. „Wo sollen neben 130 Wohnungen noch 200 Parkplätze entstehen?“ Die Anwohner müssten täglich 300 bis 400 Autofahrten durch die Straßen im Bremt ertragen, die eigentlich als Anliegerstraßen/Sackgassen mit gerade vier Meter Breite gebaut sind, so die Grünen.

Bis Ende 2018 hätte die Verwaltung drei Bebauungspläne hinsichtlich einer Nachverdichtung überarbeiten sollen – dies sei nicht geschehen Eine Bebauung an der Mattenleestraße hänge seit Jahren in der Luft, eine große innerstädtische Fläche in Fahrnau könnte seit 20 Jahren bebaut sein. Tatsächlich seien in der Stadt viele Wohnungen bereits gebaut oder in Planung – allein am Eisweiher seien 150 fertig. „Stalten“ sei in Vorbereitung, im Kohlengässle werde gebaut, für die Alte Weberei in Fahnau seien ebenfalls 150 Wohnungen geplant.

Mit solchen Planungen im Innenbereich sowie der Nachverdichtung seien die Grünen einverstanden, heißt es weiter.

Die Anzahl der Mietinteressenten könne nicht die entscheidende Aussage für noch mehr Wohnungsbau sein, heißt es weiter. Die Einwohnerzahl habe trotz vieler neuer Wohnungen nicht zugenommen, somit könne für die Stadt auch kein Mehrgewinn durch Steuereinnahmen entstehen.

Mit neuen Baugebieten auf der grünen Wiese kämen vielmehr nur Mehrbelastungen auf den Haushalt zu, so die Grünen, die in ihrer Vorschau für 2021 erklärt hatten, dass sie der Erschließung weiterer Baugebiete auf der grünen Wiese nicht zustimmen werden.