Schopfheim: Grüne wollen gleiche Chancen für alle

Der Abend stand unter dem Motto „German Dream?“, in Anlehnung an den „American Dream“ nach dem es möglich sein soll, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten. Hagmann und Tok sind Teil des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Tayfun Tok stellte zunächst seine Biografie vor. Als Enkel türkischer Gastarbeiter war es für ihn, der ohne Vater aufwuchs, nicht so einfach in der Schule zu bestehen.

Berufsorientierung stärken

Es gelang ihm, Abitur zu machen und zu studieren. Im Studium stellte er aber fest, dass er gar kein Lehrer werden wollte, denn sein Interesse galt der Wirtschaft. „Wir müssen die Berufsorientierung stärken und jeder muss eine zweite Chance bekommen“, forderte der 38-Jährige. Tok berichtete von einer für ihn ärgerlichen Begebenheit, als er 2014 im Gemeinderat in Murr gefragt wurde, ob seine Freundin ein Kopftuch trage. Er habe diese Frage als diskriminierend empfunden. Tok glaubt, dass viele junge Menschen an der liberalen Demokratie zweifeln, weil ihnen Islamisten eintrichterten, dass sie von der Gesellschaft ohnehin nicht akzeptiert würden.