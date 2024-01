Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Montag gegen 21.40 Uhr auf der Landstraße 139 an der Anschlussstelle Schopfheim-Gündenhausen. Ein 25-jähriger Autofahrer war von Schopfheim kommend auf der Landstraße unterwegs und wollte nach links in Richtung der Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 37-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es laut Polizei zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt, an beiden Fahrzeugen dürfte aber Totalschaden entstanden sein, so die Einschätzung der Polizei. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr aus Maulburg im Einsatz.