Schopfheim: „Gugge im Ring“ fällt aus

Auf Nachfrage verweist Guggenchef Kai Senn auf Terminprobleme bei den geladenen Gast-Guggen, die in der Schopfheimer Stadthalle für Stimmung hätten sorgen sollen: Die Fasnachts-Kampagne ist in diesem Jahr besonders kurz – und die Gefahr, dass sich die diversen Termine in die Quere kommen, daher besonders groß. Genau so war’s auch in diesem Fall: Man habe sich ohnehin schwer getan, genügend Musiken zu finden; als dann auch noch vier eingeplante Schweizer Guggentrupps wegen einer kurzfristigen Terminverschiebung im eigenen Gäu ihren Schopfheimer Gastgebern ebenso kurzfristig absagten, war dies das Aus für die Veranstaltung. Kurz habe man noch überlegt, ob man die „Gugge im Ring“ auf einen anderen Termin verschieben soll – „ das wäre aber eine organisatorische Mammutaufgabe gewesen, die nicht zu stemmen war“, bedauert Senn.

Auf keinen Fall aber bedeute die diesjährige Absage das komplette Aus für das traditionelle Gugge-Event: „Nächstes Jahr starten wir wieder voll durch“, kündigt Senn an. Und auch in diesem Jahr sind „D’Namelose“ immerhin als Musiker durchaus aktiv und bespielen die komplette Schopfheimer Fasnacht sowie einige Veranstaltungen in der Umgebung.