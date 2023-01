Schopfheim Guggemusik D’Namelose ’97 – Gugge im Ring

Zwischen deren Auftritten sorgt DJ Dirk für Unterhaltung. Für die Verköstigung mit Speisen sorgt die DLRG-Ortsgruppe Schopfheim. Die „D’Namelose“ sorgen für die Getränke, auch an einer Bar sowie an Wein- und Bierbrunnen.

Eintrittskarten für den Hallen-Teil kosten im Vorverkauf 10 Euro; dieser findet ausschließlich am Freitag, 13. Januar, von 16 bis 21 Uhr in der Stadthalle statt. An der Abendkasse sind am Samstag ebenfalls 10 Euro zu berappen.

Wie Kai Senn erzählt, gibt es die Guggemusik „D’Namelose“ schon einige Jahre länger als seit 1997. Als „freie Gugge“ bereicherten junge Leute aus Schopfheim die Narretei in der Region bereits zuvor – und wurden dabei immer nach dem Namen gefragt. Als man sich dann 1997 zur Gründung eines eingetragenen Vereins entschloss, entstand so der ungewöhnliche Name, erzählt Kai Senn.

Die Gugge hat derzeit 23 aktive Mitglieder. Musikchef Julian Riesterer verstehe es, die Kapelle mit aktuellem Liedgut auszustatten und mit intensiven Proben auch für ein harmonisches Klangbild zu sorgen. Die Proben sind seit Frühjahr wieder möglich und man habe durch intensives Üben das musikalische Niveau gehalten, betont Kai Senn.

Was die Zukunft der Gugge-Events in Schopfheim angeht, sagt der Namelose-Chef, dass es wohl auch künftig nur die Gugge-im-Ring-Spektakel geben wird. Das Open-Air auf dem Marktplatz sei aufgrund der hohen Auflagen und wegen des weiteren, enormen Aufwandes nicht mehr zu stemmen.Bei den künftigen Guggen im Ring soll es aber ab 2024 den Freiluft-Teil draußen wieder geben. Nicht zuletzt konnte dabei auch immer Nachwuchswerbung betrieben werden, weil stets viele Familien mit Kindern kamen.