Schopfheim „Haie“ für den

Die Neuerung geht auf einen Antrag der Grünen-Fraktion zurück. Diese hatte in einem Schreiben an die Stadtverwaltung moniert, dass das Thema Vermüllung des Stadtbereiches nach wie vor nicht zufriedenstellend gelöst sei: Ob Dosen, Mund-Nasen-Bedeckungen,To-go-Essensverpackungen, Alufolie, Styroporverpackungen oder Pizzakartons: „An den neuralgischen Orten unserer schönen Markgrafenstadt findet man weiterhin herumliegenden Müll“, so die Grünen. Die Verwaltung solle daher das Müllentsorgungskonzept überprüfen sowie zusätzliche Abfalleimer sowie Pizzaabfallbehälter aufstellen.

„Müllkonzept hat sich grundsätzlich bewährt“

Den Forderungen freilich wollte die Verwaltung nicht eins zu eins folgen. Schließlich hatte der Gemeinderat im Jahr 2016 ein umfassendes Müllkonzept beschlossen – und das „hat sich bis heute bewährt“, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme.

Anpassungen vor Ort freilich seien durchaus möglich – siehe eben die Anschaffung der Pizzahaie. Eine Notwendigkeit von zusätzlichen Abfallbehältern darüber hinaus sieht die Stadt jedoch nicht. Grund ist unter anderem die Befürchtung, dass mit einem größeren Angebot der „Mülltourismus“ – die illegale Entsorgung von Hausmüll in öffentlichen Tonnen also – angekurbelt werde. Schon jetzt berappe die Stadt für die Müllensorgung über 100 000 Euro, warf Bürgermeister Harscher an dieser Stelle ein.

Auch die „grüne“ Ansicht, die Tonnen etwa im Stadtpark oder im Pflughof stünden zu weit von den Bänken entfernt, wollte die Verwaltung nicht teilen. Diese Distanz habe – Stichwort Geruchsbelästigung – durchaus ihren Grund.

Im großen und ganzen habe die Rücksprache mit den Bauhof-Mitarbeiter ergeben, dass es von seiten der Zuständigen keinen grundsätzlichen Änderungswunsch am Müllentsorgungskonzept gibt, erklärt die Stadt abschließend.