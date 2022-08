Schopfheim „Haltbares ist viel zu schnell vergriffen“

Innerhalb der vergangenen sechs Monate hat sich die Anzahl der Hilfsbedürftigen auf nunmehr 700 Hilfsbedürftige verdoppelt, fast die Hälfte davon sind Kinder. „Unsere größte Sorge ist im Moment der Bestand an haltbaren Lebensmitteln: Nudeln und Reis, Milch und Mehl – alles leider viel zu schnell vergriffen und nie genug, um wirklich alle unserer Hilfsbedürftigen zu versorgen“, so Kris Volker, der seit April Bernt Hasler in der Ladenleitung unterstützt.

Tafeln sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und geben diese gegen einen geringen Preis an Menschen mit niedrigem Einkommen weiter. Zur Erklärung des Tafelangebotes liegen in der Tafel Schopfheim Informationen in mehreren Sprachen aus, veröffentlicht auch auf der Homepage des Diakonischen Werks.