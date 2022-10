Schopfheim Handwerksbetriebe in Schopfheim

Das Spektrum dieser Handwerksbetriebe reicht von A wie Augenoptik und Anlagentechnik bis Z wie Zahntechnik oder Zerspannungstechnik. In der Markgrafenstadt findet sich so ziemlich jedes Handwerk in Gestalt von mehr oder weniger großen Betrieben.

Ein Schwerpunkt des Handwerks liegt zweifellos im Bereich Bauen und Wohnen. Hier gibt es Handwerksbetriebe, die viele Jahrzehnte (Familien-)Tradition haben, die sich aber bei allem Traditionsbewusstsein stets weiter entwickelt haben und sich dem technologischen Wandel stellten, der auch im Handwerk groß ist.

Ausbildung zur Chefsache erklärt

Ein Weg, um der Herausforderung Fachkräftemangel zu begegnen, ist nicht nur, aber ganz besonders im Handwerk die Ausbildung junger Menschen. Diese wird seit vielen Jahren großgeschrieben in den Handwerksbetrieben in der Stadt und den Stadtteilen.

Vor allem in den letzten Jahren und angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels ist die Ausbildung zur „handwerklichen Chefsache“ geworden, investieren die Handwerksmeister und Betriebsinhaber Zeit und Geld in die Azubis – wohl wissend, dass die Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe abhängig ist vom Nachwuchs und dessen Können in der jeweiligen Handwerkssparte.

Natürlich ist Ausbildung im Sinne von Weiterbildung auch bei den älteren, erfahrenen Handwerkerinnen und Handwerkern im Fokus. Denn auch hier gilt, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Wichtig für die Leistungsfähigkeit des Handwerksstandorts Schopfheim ist auch die Tatsache, dass man in der Stadtverwaltung seit Jahrzehnten ein Augenmerk darauf hat, alteingesessenen und neu ansiedlungswilligen Betrieben bauliche Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des engen Stadtgebietes anbieten zu können.

So entstanden unter der Federführung des langjährigen Bürgermeisters Klaus Fleck mehrere große Gewerbegebiete in Schopfheim und an der Peripherie der Stadt.

Gewerbe Akademie als zentrale Ausbildungsstätte

Angesichts der Bedeutung des Handwerks in Schopfheim war und ist es nur konsequent, dass in der Markgrafenstadt seit den späten 1980er Jahren mit der Gewerbe Akademie eine zentrale Aus- und Weiterbildungsstätte des Handwerks angesiedelt ist. Seit deutlich über 100 Jahren gibt es in der Stadt außerdem eine Gewerbeschule.