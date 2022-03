Auch in der Ausbildung: Diese wird seit vielen Jahren groß geschrieben in den Handwerksbetrieben. Vor allem angesichts zunehmendem Fachkräftemangels ist die Ausbildung zur „handwerklichen Chefsache“ geworden. Die Betriebsinhaber investieren Zeit und Geld in die Azubis - wohl wissend, dass die Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe abhängig ist vom Nachwuchs und dessen Können in der jeweiligen Handwerkssparte. Das gilt ebenso für die Weiterbildung der erfahrenen Mitarbeiter. Denn auch hier gilt, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Angesichts der Bedeutung des Handwerks in Schopfheim war und ist es nur konsequent, dass in der Markgrafenstadt mit der Gewerbe Akademie eine zentrale Aus- und Weiterbildungsstätte des Handwerks angesiedelt ist. Seit mehr als 150 Jahren gibt es in Schopfheim außerdem eine Gewerbeschule.