Schopfheim Handy-Recycling und „Helden-Tütle“

Bereits letztes Jahr hat sich die Handy-Aktion im Stadtbüro bewährt. Fast jeder Haushalt hat ein oder mehrere ausgediente Handys in der Schublade liegen. Diese enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt oder Gold, die unter großem Aufwand gewonnen wurden. Die Handy-Aktion Baden-Württemberg informiert über die Rohstoff-Situation, sammelt Mobiltelefone und führt sie dem Recycling in einem zertifizierten Unternehmen in Deutschland zu.

So können die wertvollen Rohstoffe weiter verwendet werden. Der Erlös der Handy-Sammelaktion fließt in Gesundheits- und Bildungsprojekte in Afrika. Die Sammelbox ist vom 28. Mai bis 7. Juni im Stadtbüro aufgestellt. Wer noch ein Handy in der Schublade liegen hat, kann es dort ökologisch sinnvoll loswerden, gerne mit Akku und Ladegerät.

Beitrag zum Ressourcenschutz

Einen wertvollen Beitrag zum Ressourcenschutz und gegen die Wegwerfgesellschaft leistet auch das Repaircafé am 1. Juni. Ehrenamtliche Reparateure verhelfen defekten Elektrogeräten, Kleinmöbeln, Textilien oder Spielzeug zu neuem „Leben“. In den Wartezeiten gibt es einen klimafreundlichen Imbiss. Das Repaircafé wird vom Bürgerverein klimaneutrale Stadt in Kooperation mit der Lokalen Agenda und der Stadt Schopfheim organisiert.

Die VHS hat gleich mehrere Veranstaltungen im Programm, bei denen man Nachhaltigkeit mit allen Sinnen erleben kann. Den Anfang macht Oliver Haury mit einer großen Eselwanderung mit Wildpflanzenführung am 30. Mai (Himmelfahrt). Dabei gibt es die Welt der Wildkräuter im Quellgebiet der Hauensteiner Murg im oberen Hotzenwald zu erkunden.

Mit der Frage „Klimafreundlich kochen – wie geht das?“ beschäftigt sich Jutta Hofmann am 4. Juni. Sie beleuchtet in ihrem Vortrag, welche Auswirkungen der Einkauf auf das Klima sowie den Verbrauch von Ackerfläche und Wasser hat. Es gibt konkrete Tipps zum klimafreundlichen Kochen und einen kleinen Imbiss zum Probieren.

Im Vortrag „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“ stellt Robert Schönfeld vor, wie Gartenflächen so angelegt werden können, dass sie dem Natur- und Umweltschutz dienen und sich bunte Schmetterlinge und zwitschernde Vögel darin wohlfühlen. Die Tipps und Anleitungen zur Gartengestaltung sind einfach umsetzbar. Der Vortrag am 5. Juni wird in Kooperation mit dem NABU Baden-Württemberg kostenfrei angeboten.