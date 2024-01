Ein rauschendes Abschiedsfest bereitete Hansi Glöggler sich und vor allem seinen Gästen mit der Dreikönigs-Party am Samstag. In Anlehnung an die Adventspartys früherer Tage, vor allem aber anlässlich der bevorstehenden Schließung des Traditionsrestaurants Ende Januar, lud das Wirte-Original zusammen mit seinem Team noch einmal zur großen Sause auf dem Viehmarkt – und die Leute strömten in Massen und nutzten die Gelegenheit zum Feiern bei Glühwein, Currywurst, Kartoffelsuppe und Blasmusik. Die zahlreichen Helfer des Gastroteams schenkten und schöpften das Angebot der Speise- und Getränkekarte gleich an mehreren Ecken des Festgeschehens aus – und kamen dennoch kaum nach angesichts des immensen Andrangs, der herrschte.