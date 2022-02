Schopfheim Harscher: Kein Kino-Klotz am Bein der Stadt

Ganz abgesehen davon, dass ein Happy End mit Kino so oder so nicht sehr wahrscheinlich wäre. Berge die Cinema-Landschaft für ein kleines Haus wie das in der Markgrafenstadt doch „enorme Schwierigkeiten“, so Harscher. In Lörrach und Weil gebe es bereits große Filmpaläste, in Steinen sei ebenfalls ein Multiplexkino in Planung. Mit nur einem Saal sei ein Kino heute nicht mehr konkurrenzfähig, selbst nicht nach Umbau und einer Modernisierung, zumal dann hohe Auflagen hinsichtlich Barrierefreiheit und Brandschutz zu beachten wären. In Anbetracht dessen müsse man die „Kirche im Dorf lassen“, so Harscher..