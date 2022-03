Schopfheim Harscher sorgt sich um den Frieden

Schopfheim (ma). Bürgermeister Harscher zeigt sich laut Pressemitteilung sehr betroffen und ist in Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden in Europa: „Viele Menschen haben bereits Eltern, Kinder, Verwandte und Freunde durch den Krieg verloren. Frauen und Kinder müssen ihre Männer und Väter zurücklassen, um ihr Leben zu retten. Immer mit dem Gedanken, dass man sich vielleicht nie wiedersieht. Wichtig ist nun, dass wir die Flüchtlinge willkommen heißen und so schnell wie möglich integrieren.“

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag berichtete Dirk Harscher vom Bürgermeisterforum am Montag. Angenommen, Deutschland würde eine Million Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen, so würden auf den Landkreis 3500 entfallen. Schopfheim müsste – vorsichtig geschätzt – 200 Flüchtlinge aufnehmen. Es werde versucht, die Menschen in Wohnungen unterzubringen. Wenn das nicht ausreiche, werde die Stadt eine Halle zur Verfügung stellen. Ein weitaus größeres Problem sieht Harscher in der Integration, die aufgrund der Sprache und Traumatisierung schwierig sei. Die Kinder müssten in Kitas und Schulen untergebracht werden. Eine Betreuung sei wichtig – auch weil die Kinder wissen, dass ihr Vater in der Ukraine bleiben musste.