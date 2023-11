Schopfheim: Haushalt 2024: Keine Steuererhöhung

Mit dieser Kritik erklärte sich Mark Leimgruber (CDU) völlig einverstanden – erweiterte sie jedoch: „Wir erzählen jedes Jahr das gleiche.“ Im kommenden Jahr, nach den Wahlen, sei „vielleicht die Zeit gekommen, die ganz unangenehmen Dinge anzupacken.“

Öffentlichkeit vs. Interna

In der folgenden Diskussion um den Haushaltsplanentwurf, um Investitionen und Sparmöglichkeiten ging es dann doch vor allem um Beträge von 1000, 2000 oder auch mal 10 000 Euro, um Ballfangzaun hier und 50 Meter Radweg dort.

Dass derlei Details von einigen zu vorgerückter Stunde Gemeinderatsstunde überhaupt angesprochen wurden, stieß bei anderen auf Unwillen: Pro und contra einzelner Punkte seien vorab im FVA, in mehreren Sitzungen und über Stunden hinweg intensiv beraten und letztlich in den nun vorliegenden Haushaltsentwurf gegossen worden, erklärte Pfeiffer-Zäh. „Das können wird doch jetzt nicht alles wieder aufdröseln“.

Auch Martina Hinrichs ging eine Diskussion gegen den Strich, bei der einzelne Beträge „random, auf Zuruf“ erneut diskutiert wurden.

Allerdings: Die Vorab-Beratungen fanden im Finanzausschuss und hinter verschlossenen Türen statt – nur mit einem Teil der Gemeinderatsmitglieder also und nicht-öffentlich. Am Montag nun war es das erste Mal, dass das Zahlenwerk mitsamt Sparvorschlägen öffentlich und im Gesamtgremium debattiert wurden. Die Beschlüsse des FVA hätten Empfehlungscharakter und seien keineswegs in Stein gemeißelt, betonte denn auch Ernes Barnet (Grüne), auf dessen Konto die eine oder andere Anmerkung und Rückfrage an diesem Abend ging: „Für mich ist der Gemeinderat das entscheidende Organ.“

Der Haushalt 2024 inklusive der in der Sitzung beschlossenen Anpassungen soll in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 11. Dezember, 19 Uhr beschlossen werden.