Schopfheim Hell und freundlich soll es werden

Die einzigen Vorgaben für die Einsendungen sind, dass die Kunstwerke hell und freundlich gestaltet werden sollen.

Außerdem dürfen keine anstößigen Inhalte wie beispielsweise politische Parolen oder sexistische Motive / Inhalte genutzt werden. Nicht geeignete Skizzen werden vom Jugendreferat nicht zur Abstimmung frei gegeben.

Im Anschluss können dann die Jugendlichen und andere Interessierte über den Instagram-Account darüber abstimmen, welche Kunstwerke direkt unter die Unterführung gesprayt werden.

Doch es soll niemand leer ausgehen mit seiner Bewerbung – auch an den Seiten bei den Treppen / Rampen gibt es genügend Wände, an denen die nicht gewählten Künstler an diesem Tag ihr Bild sprayen können.

Am 8. und 9. Juli wird dann in einer großen Aktion die Unterführung umgestaltet. Getränke und Verpflegung wird an diesem Tag das Jugendreferat übernehmen. Die Spraydosen für die Künstler werden von der Stadt gestellt.